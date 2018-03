La Reggina va a Siracusa con la possibilità di rendere più robuste le proprie possibilità di salvezza. Gli amaranto se la giocano contro un avversario che continua a confermarsi tra le migliori del campionato e la missione non è di quelle più semplice.

Gli uomini di Maurizi sono reduci dalla vittoria contro la Casertana e hanno la necessità di portare a casa un risultato positivo, perché seguiranno il turno di riposo della formazione amaranto e la partita proibitiva casalinga contro la capolista Lecce.

Il tecnico dovrebbe continuare ad affidarsi ad una linea mediana d’esperienza in cui La Camera, al rientro dopo la squalifica, potrebbe agire in luogo di uno tra Giuffrida e Provenzano. Qualche chance di partire titolare anche per Marino.

Hadziosmanovic e Armeno sono le scelte sugli esterni, mentre Tulissi dovrebbe affiancare Bianchimano in attacco.

Salvo sorprese confermato il terzetto difensivo composto da Laezza, Ferrani e Laezza davanti a Cucchietti.