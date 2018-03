CUCCHIETTI 6 – Nè miracoli, nè errori.

LAEZZA 5.5 – Male come tutta la difesa, la prova di Hadziosmanovic non lo aiuta. Meglio nell’area avversaria, quando va a segno.

FERRANI 5 – Guida una difesa che balla.

PASQUALONI 5 – Come il resto del reparto si poteva fare di più.

HADZIOSMANOVIC 4,5 – Da un paio di partite dal suo lato gli avversari fanno ciò che vogliono, ma non è detto che sia solo colpa sua.

MARINO 6 – Un altro livello e un’altra marcia rispetto ai compagni di squadra. Sarebbe meglio rinnovargli il contratto al più presto.

(57′ CONDEMI 5,5 – Piedi fuori dal comune per questa Reggina, poteva evitare la doppia ammonizione)

FORTUNATO 5 – Prova a dare qualche idea, la condizione non sembra esserci ancora.

(57′ PROVENZANO 5 – Non incide più di Fortunato)

MEZAVILLA 5 – Lo si ricordava molto peggio, la partita e i ritmi bassi lo aiutano. Non fa molto peggio rispetto ai suoi compagni di squadra.

(57′ CASTIGLIA S.V. – Esce per in fortunio dopo pochi minuti

(75′ GIUFFRIDA S.V.)

ARMENO 5 – Non molto reattivo in occasione del primo gol etneo.

TULISSI 5,5 – E’ uno dei pochi che potrebbe dare filo da torcere al Catania, dà solo l’impressione di poterlo fare.

(54′ SPARACELO 5 – Non si vede, come quasi tutti gli altri subentrati a gara compromessa).

BIANCHIMANO 5,5- Nervoso, non viene assistito dalla squadra. Assist per Laezza in occasione del gol.

MAURIZI 4,5 – Si giocava contro una delle migliori squadre del campionato e perdere ci può stare. Continuare a non tirare in porta (raramente o per episodi) e non avere soluzioni offensive preoccupa.