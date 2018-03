La Reggina 1914 comunica di aver rescisso consensualmente il contratto con il tecnico della “Berretti” Pietro Armenise. La società ringrazia Armenise per il lavoro svolto e l’impegno profuso in questi mesi e gli augura un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera.

La società comunica inoltre di aver affidato al tecnico Gaetano Quarticelli la conduzione della formazione “Berretti”.