“Ho sentito parlare di una sorta di messa in mora della Reggina da parte del Comune. Sinceramente non mi risulta. Il rapporto tra la Società e l’Amministrazione è regolarizzato da una convenzione precisa che viene verificata dagli uffici del Settore sport. Noi da consiglieri comunali non entriamo nel merito, ne tantomeno ci compete fare rilevazioni tecniche di questo tipo”. È quanto dichiara a Strill.it il capogruppo del Partito Democratico Antonino Castorina, anche in qualità di rappresentante della delegazione nazionale sport per Anci giovani.

“Apprendo inoltre – ha aggiunto Castorina – del possibile interesse di imprenditori che intendono investire sulla Reggina per farla tornare ad alti livelli. Io credo che se c’è questo interesse è giusto che le istituzioni si occupino anche di questo, se necessario incontrando i possibili investitori. Questa città ha bisogno di persone che investano e creino indotto economico, anche nel settore dello sport che può essere fonte di sviluppo per il nostro territorio”.