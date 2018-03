#tuttialgranillo, questo l’hashtag lanciato dalla Reggina in occasione della gara con il Monopoli prevista per domenica 11 Marzo alle ore 14.30. Il presidente Praticò chiama a raccolta i tifosi amaranto: “Tutti insieme appassionatamente dobbiamo partecipare a questa partita perché la squadra ha bisogno dei suoi tifosi ed ha bisogno di tutti noi. Dobbiamo procedere verso la salvezza per pensare al futuro”

Per l’occasione la società amaranto ha messo in campo diverse iniziative:

– gli abbonati al centro del progetto amaranto che potranno ospitare un amico allo stadio nel stesso settore al costo di 1 €

– i non abbonati potranno accedere in Curva Sud al costo di 3 €

– in occasione della Festa delle Donne, la Reggina invita il gentil sesso in qualsiasi settore dello stadio al costo di 1 € (escluso Tribuna Sostenitori)

La società amaranto invita inoltre tutte le scuole calcio di Reggio Calabria e provincia e tutti gli studenti di ogni ordine e grado delle scuole cittadine e della provincia che potranno accedere allo stadio in maniera gratuita. Basterà inviare una lista con nome, cognome, luogo e data di nascita all’indirizzo mail segreteriagenerale@reggina1914.it. Ogni venti ragazzi la società riserverà l’ingresso ad un accompagnatore.

Gli studenti e gli sportivi che aderiranno all’iniziativa, potranno accedere allo stadio dal tornello 7/8 dove ci saranno le liste con tutti i nominativi a partire dalle ore 13 fino alle 14.30. S’invita ad arrivare con largo anticipo ond’evitare file ai tornelli.

I tagliandi di accesso per le Donne e per tutte le persone invitate dagli abbonati potranno essere acquistati solo ed esclusivamente presso la biglietteria del Centro Commerciale “Le Ninfee” Viale Calabria (di fronte casse 15 e 16) nei seguenti giorni:

venerdì 9 marzo dalle 15 alle 19

sabato 10 marzo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19

domenica 11 marzo dalle 9 alle 14.15