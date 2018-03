Era una statistica a cui Agenore Maurizi teneva molto, dato che l’ha puntualizzata attraverso il suo canale social.

Adesso, però, i numeri non sono più dalla sua parte e della Reggina rinnovata.

Si fa naturalmente riferimento al fatto che a lungo la Reggina avesse più punti al ritorno rispetto all’andata.

Il pareggio di Andria era corrisposto ad una vittoria all’andata.

Dopo nove giornate la Reggina aveva 12 punti frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.

Al ritorno, invece, la Reggina ha ottenuto undici punti frutto 2 vittorie, 5 pareggi e due sconfitte.

E attenzione adesso perchè ci sono Monpoli e Catania che all’andata valsero inaspettatamente 4 punti.

Ma non c’è da disperare, dato che si augura che quell’inspiegabile black out pre-natalizio possa non ripetersi al ritorno.