“La finale con il Monopoli è la partita della vita. Sono d’accordo con il mister. Dobbiamo tutti partecipare a questa sfida perchè ci proietterà ad una salvezza che sarà la base per il futuro”.

Mimmo Praticò chiama i tifosi e concorda con Agenore Maurizi sul fatto che domenica alle 14.30 gli amaranto si giocano molto. Salendo a 32 punti la salvezza sarebbe praticamente in tasca.

“Uniti si vince” il motto della società, che aprirà le porte dello stadio a prezzi sensibilmente agevolati.

Saranno invitato le scuole e le scuole calcio. Ogni abbonato potrà acquistare un biglietto a 1 euro nel settore in cui hanno sottocritto la tessera.

Chi, invece, non avesse come amico un abbonato potrà scegliere la Curva Sud a 1 euro.

La Reggina chiama la sua gente per una sfida cruciale.

Presto la società diramerà un comunicato ufficiale