La Reggina esce da Andria con un punto che le permette di rafforzare le sue ambizioni di salvezza.

E’ il momento di dare un’occhiata alla classifica:

Gli amaranto per evitare i play out devono scongiurare gli ultimi tre posti. Per gli uomini di Maurizi è quasi impossibile fare i play out da quart’ultimi dato che i diciotto punti di vantaggio sull’Akragas imporrebbero ai siciliani di recuperarne 11 nelle ultime nove partite affinché ciò avvenisse.

Sono sei i punti sul Fondi e cinque sulla Paganese, a ciò si aggiunge il fatto che Castiglia e compagni hanno con entrambe il vantaggio sugli scontri diretti.

Stesso discorso con l’Andria che, però, ha una partita in meno.

Domenica al Granillo arriva un Monopoli lanciato verso la zona play off, ma che potrebbe avere motivazioni minori rispetto a quelle degli amaranto.

Fare bottino pieno significherebbe per una volta cogliere l’occasione di scacciare forse definitivamente i fantasmi, pareggiare o peggio ancora perdere, con all’orizzonte la trasferta di Catania, potrebbe aprire orizzonti più difficili.