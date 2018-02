Il tecnico Agenore Maurizi ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la ventisettesima giornata del campionato di serie C girone C tra la Reggina – Trapani prevista per domani 25 febbraio alle ore 16.30 presso lo stadio “Oreste Granillo

La lista dei ventidue convocati:

Amato, Armeno, Arras, Auriletto, Bezziccheri, Bianchimano, Castiglia, Condemi, Cucchietti, Franchi, Gatti, Hadziosmanovic, Laezza, Licastro, Marino, Mezavilla, Pasqualoni, Provenzano, Samb, Sparacello, Tulissi, Turrin