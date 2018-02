“Giocheremo in un campo ostico e troveremo una squadra che nelle ultime 6 partite è imbattuta, giocano bene in contropiede e riescono a chiudere qualsiasi spazio per lanciare in profondità Bianchimano che è un ottimo finalizzatore. Proveremo a fare subito la partita consapevoli del fatto che sbloccandola subito loro saranno costretti ad aprirsi e sicuramente troveremo più spazio per le nostre manovre offensive”.

E’ il tecnico del Trapani Alessandro Calori, ai microfoni di Tvio.it ad anticipare così la sfida tra gli amaranto ed i granata di domani al Granillo.

“La Reggina – prosegue – viene da un pareggio per 1-1 sul difficile campo di Cosenza, in un derby giocato a livelli alti e con tantissima fisicità da ambo le parti; nelle ultime 6 partite la formazione di mister Maurizi ha collezionato 2 vittorie e ben 4 pareggi di fila di cui due per 0-0. Tutto ciò dimostra che la Reggina è una squadra che sfrutta i contropiedi e che difende bene nella propria metà campo.