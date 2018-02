Il Catania perde 5-0 a Monopoli e fa andare su tutte furie l’amministratore delegato Pietro Lo Monaco.

Tra le parole che fanno effetto ci sono quelle che evocano i punti lasciati alle squadre di minore importanza.

Tra queste viene citata anche la squadra amaranto: ‘Abbiamo lasciato punti alla Reggina, alla Sicula, sei alla Casertana, oggi al Monopoli. abbiamo terminato la partita con la ola del Monopoli. . . del Monopoli. . . del Monopoli! Bisogna capire come è successo che il Catania abbia perso 5-0 con il Monopoli. Io dopo 20 minuti sono andato via, perché avevo capito che stavamo consegnando la partita”.

Lo si legge su calciocatania.com.

Nel frattempo per la sostituzione di Lucarelli in pole per la panchina c’è Mimmo Toscano.

Nella squadra c’è anche Toti Porcino.