Alzino la mano quanti conoscono il Nakhon_Ratchasima. C’è da giurarci che non saranno in tanti a conoscerlo e molto probabilmente neanche chi c’è finito lo conoscesse prima di arrivarci.

Si tratta di un club della massima serie tailandese. Dal 2015 ci gioca Dominic Adiyiah , attaccante che nel 2010 era arrivato alla Reggina in prestito dal Milan.

Gli amaranto erano in Serie B e si apprestavano a vivere la stagione che avrebbe portato alla beffa dei play off con il Novara, con Gianluca Atzori alla guida.

Non era un prestito qualunque, dato che si trattava di un calciatore che si era messo in luce al mondiale under 20 con la maglia del Ghana e veniva considerato uno degli astri nascenti del calcio mondiale.

Era arrivato a Milanello con un investimento importante e per la B poteva essere un potenziale crack.

Nulla di tutto ciò, dato che giocò poche partite da titolari e segnò solo un gol.

La su carriera non è mai decollata e prima della ventina di gol segnati in Thailandia dal 2015 ha giocato in Ucraina con l’Arsenal Kiev, con il Partizan Belgrado e altre formazioni semisconosciute.

La sua carriera sembrava davvero poter avere altro tipo di sviluppo.