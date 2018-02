Che le partite della Reggina siano un trionfo di sbadigli non si hanno più dubbi, ma quella che in realtà è una sensazione viene confermata in maniera inequivocabile dai dati proiettati su scala nazionale.

Considerati i cinque maggiori campionati (A, B e i tre gironi di C) sono davvero in pochi ad aver fatto meno gol della Reggina.

I 17 centri trovati dagli amaranto rappresentano un dato esattamente pari a quello del Fano.

Ma ci sono quattro squadre che sono riuscite a fare peggio: il Sassuolo (14) ed il Benevento (15) che militano in Serie A, la Pro Piacenza (16) e l’Akragas che è nello stesso girone degli amaranto.