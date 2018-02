È cominciata nel migliore dei modi l’avventura di Toti Porcino al Catania.

Il mancino reggino ha bagnato l’esordio da una vittoria condita da due assist vincenti e decisivi.

Ieri è stato presentato alla stampa e l’ex Reggina, ai microfoni di medidionews, ha avuto modo di esprimere la sua soddisfazione per l’approdo all’ombra dell’Etna: ‘ «Catania è piazza che non ha nulla a che vedere con Lega Pro e Serie B – afferma Porcino – qui si respira calcio, non ho mai visto un pubblico del genere. Quando una squadra del genere chiama, non si può far altro che dire di sì: io devo lavorare per migliorarmi, il buon inizio deve essere uno stimolo per me».