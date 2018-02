Lautario Martinez è un giocatore dell’Inter. Il club nerazzurro lo ha acquistato per poco più di venti milioni di euro dal Racing Club di Avellaneda. Arriverà a giugno.

La trattativa interessa poco i tifosi della Reggina, ma c’è un particolare legato al giocatore.

Non perchè sia di Bahia Blanca, come uno come Emanuel Ginobili non certo passato per caso da Reggio Calabria.

Uno dei suoi agenti è Carlos Alberto Yacquè.

Ex centravanti era arrivato a Reggio Calabria nella stagione 1998-1999 dal Ferrocarril.

La sua esperienza sullo Stretto duró lo spazio di un paio di partite con tanto di esordio in campionato a Lecce.

Subito dopo il calciatore lasció Reggio Calabria e a sostituirlo arrivó Fabio Artico.

I motivi dell’addio non sono mai stati chiariti in maniera definitiva, ma la pista della nostalgia per il Sudamerica e la famiglia resta quella più accreditata.