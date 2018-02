La Reggina sta portando avanti un campionato perfettamente in linea con quelli che erano gli obiettivi.

Il Rende, invece, sta andando molto oltre rispetto a quelle che erano le previsioni, tenuto conto che si tratta di una squadra che è stata ripescata all’ultimo minuto.

Le due realtà sono comunque legate da un dato che non gioca a favore di quanti abbiano visto spesso le partite delle due formazioni.

Nel calcio a fare spettacolo sono i gol e le due squadre regalano davvero poche emozioni.

Su 23 partite giocate dalla Reggina solo 7 sono finite con più di tre gol segnati.

Una di queste è stato proprio lo 0-3 inflitto agli amaranto dal Rende al Granillo.

I biancorossi, dal canto loro, solo sei volte hanno giocato partite finite “Over”, come amano dire gli scommettitori.

Si tratta delle due squadre che fanno registrare il minor numero di gol per partita di tutto il girone: 1,6 per il Rende, 1,9 per la Reggina.

Nessuno fa peggio. O meglio.

Dipende dai punti di vista.