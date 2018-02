Gli abbonati al centro del progetto amaranto. La Reggina 1914 comunica che per la gara interna con la Virtus Francavilla prevista per domenica 11 febbraio alle 14.30, tutti coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento per la stagione in corso, potranno invitare un amico allo stadio acquistando un biglietto intero dello stesso settore con lo sconto del 50%.

PREZZO BIGLIETTO AGGIUNTIVO “INVITA UN AMICO”

CURVA SUD € 5 (oltre diritti di prevendita)

TRIBUNA FORZA REGGINA € 10 (oltre diritti di prevendita)

TRIBUNA OVEST € 12,50 (oltre diritti di prevendita)

All’apertura della prevendita per usufruire del biglietto a metà prezzo, basterà esibire il segnaposto rilasciato al momento della sottoscrizione dell’abbonamento.