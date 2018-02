Christian Puggioni ha voluto raccogliere la sfida ed ha deciso di abbandonare i comodi panni del dodicesimo della Sampdoria per indossare quelli scomodi di una squadra che in molti danno già per retrocessa.

Nel motivare, in sede di conferenza stampa, il numero uno cita la sua esperienza a Reggio Calabria ai microfoni di ottopagine.net : ‘Io ho partecipato alla miracolosa salvezza della Reggina a e vi assicuro che tutti ci davano già per spacciati, quindi raggiungere certi traguardi equivale a uno scudetto. E’ giusto parlare di 15 finali’.