Ha esordito con la maglia amaranto. Proviene dal Ravenna in prestito dal Genoa, ma a partire da luglio sarà a tutti gli effetti un tesserato della Reggina.

Falou Samb, classe ’97, è il protagonista di una favola. Faceva il vu’ cumprà sulle spiagge della Sardegna, ma qualcuno l’ha visto palleggiare e gli ha regalato il sogno di diventare un calciatore professionista.

Per il momento non è diventato il nuovo Balotelli, ma ha ancora l’età per diventare un buon calciatore magari facendo la fortuna degli amaranto.

Ecco il video che qualche anno fa la Rai gli ha dedicato.

CLICCA QUI PER VEDEREI IL VIDEO