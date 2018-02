La Reggina sa di dover vivere una domenica importante. Alle 14.30 al Granillo si scende il campo contro un Racing Fondi fresco di cambio dell’allenatore.

E’ un problema che non riguarda gli amaranto che puntano ai tre punti e lo faranno in una partita che non si annuncia spettacolare.

La formazione dello Stretto confermerà il 3-5-2 e gran parte degli uomini che, fino al momento, ha dato buoni risultati.

L’unica variazione rispetto alla sfida di Matera dovrebbe essere l’innesto di Aurilletto con Ferrani ed uno tra Pasqualoni e Laezza dietro.Favorito il secondo.

A centrocampo, invece, Hadziosmanovic e Armeno saranno gli esterni con Marino, Fortunato e Castiglia interni.

In attacco, invece, spazio a Bianchimano e Sparacello.