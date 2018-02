Davide Arras compirù vent’anni il prossimo 2 aprile. E’ il tipico attaccante che negli ultimi anni è venuto fuori dalla Primavera del Cagliari.

Non molto alto (175 cm), agile e scattante può ricoprire tutti i ruoli del fronte offensivo.v

Viene dall’Olbia dove ha raccolto soltanto spezzoni di gara per 244 minuti complessivi.

I sardi deterranno ancora il cartellino, ma gli amaranto hanno il diritto di riscatto

Si tratta di un calciatore che da giovanissimo prometteva molto alla luce del fatto che dal Vicenza ben presto si è trasferito alla Primavera della Juventus, prima di tornare in Sardegna al Cagliari.

Proprio con i rossoblu ha vissuto la sua migliore stagione giovanile quando nel girone B di Primavera ha messo a segno undici reti in 22 apparizioni.

In quella stagione ha agito prevalentemente ad punta centrale.

Quest’anno, invece, ha fatto la seconda punta, ragion per cui nella Reggina può occupare solo un ruolo: quello al fianco di un centravanti fisico.