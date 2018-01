La Reggina nelle ultime ore del mercato sta cercando di piazzare Porcino e Mezavilla.

Per il secondo le speranze cominciano ad essere azzerate.

Adesso allo stesso tavolo sono sedute tre squadre: Cremonese, Catania e Reggina.

La soluzione attuale prevederebbe l’approdo dell’esterno reggino al Catania fino a giugno e poi il trasferimento ai grigiorossi a giugno..

Porcino in B sarà under anche l’anno prossimo e può essere una ghiotta occasione a prezzo di saldo.

Manca solo il si del Catania.

La Cremonese aveva fatto sapere che non avrebbe mai preso un calciatore a parametro zero alla Reggina, ragion per cui la soluzione sarebbe condivisa dalla società amaranto e potrebbe persino arrivare qualche spicciolo in cassa.