Non sono uno di tante parole, non lo sono mai stato..però mi sembrava giusto spenderne qualcuna in questo momento molto particolare per me..

Non è la prima volta che vado via da casa, ma questa volta è diverso…Ogni volta che andavo via mi dicevo: “Vai Toti cresci. Il giorno che tornerai lo farai per restare”. Credevo che quel giorno fosse arrivato 1 anno e mezzo fa.. Vorrei dire tante cose ma so che nessuna parola sarebbe mai abbastanza per descrivere ciò che ho provato indossando questa maglia. Per spiegare un emozione non c’è niente di meglio di una foto ed io ho scelto questa.. se dovessi darle un nome la intitolerei “Il giorno più bello della mia vita “. Per aver realizzato il mio sogno ringrazio

la famiglia Praticó , il direttore Martino, Karel Zeman, la famiglia Reggina composta da magazzinieri e staff medico,i compagni, i tifosi e tutti quelli che mi hanno sempre sostenuto”.