Si dice che per lui stravedesse Walter Mazzarri che lo fece persino esordire a San Siro.

Non ancora ventenne furono sette le sue presenze in Serie A con la maglia amaranato prima di finire in prestito in Serie C con Martina e Lucchese.

Da allora in avanti anche club importanti nel suo curriculum: Villareal, Rayo Vallecano e Rosenborg.

Nell’ottobre del 2014 era stato sorpreso a Copenaghen mentre prendeva a calci delle auto in sosta e delle biclette, prima di aggredire un poliziotto a morsi.

Alla soglia dei trent’anni Nicki Nielsen, dopo la recente esperienza in Polonia con il Lech Poznan, è pronto a far partire la sua nuova avventura con i greci del Panionios.