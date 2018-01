Fare i confronti tra annate diverse non è mai la cosa migliore per tracciare dei giudizi. Ma le statistiche sono fatte anche per enunciare dati oggettivi.

Nella passata stagione la Reggina ha ottenuto una sola vittoria in trasferta e a campionato quasi finito.

La squadra di Maurizi, invece, in questa stagione ne ha già ottenute due e con il pareggio di Matera ha complessivamente ottenuto 11 punti lontano dal Granillo.

E’ lo stesso identico bottino conquistato dalla Reggina in tutto il campionato in trasferta.

Maurizi ha già messo la freccia su Zeman.