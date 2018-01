La Reggina è ancora attiva sul mercato con le stesse esigenze di qualche giorno fa. Piazzare gli esuberi Porcino, Mezavilla e Silenzi, ma soprattutto portare alla corte di Maurizi altre due pedine.

Gli amaranto, per la difesa, hanno scelto Marco De Vito. Il calciatore e la Reggina si vogliono, di mezzo c’è il Monopoli che però il 31 gennaio si augurano possa mollare la presa.

L’intenzione dei pugliesi potrebbe essere quella di cederlo in un girone diverso, De Vito ha già fatto sapere che non accetterà altro che non sia Reggio Calabria.

A centrocampo il cerchio sembra chiuso, mentre in attacco manca ancora qualcosa.

Nelle ultime ore si è parlato di un possibile scambio con il Siracusa tra Mazzocchi e Tulissi.

Tramontato Diop (a segno con il Bassano nell’ultimo turno), resta viva la pista Samb del Ravenna,