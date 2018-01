La Reggina pareggia a Matera e la cosa non va giù al tecnico dei lucani Gaetano Auteri: ‘Non si possono non vincere partite cosí. Abbiamo fatto tutto noi, nella ripresa abbiamo fatto il solito errore e lo abbiamo pagato. Dopo il gol subito non si é più giocato. Ognuno sceglie di fare il calcio che vuole, ma non siamo in Prima Categoria con il giocatore sostituito che passeggia…’