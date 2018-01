Come riporta il sito Gianlucadimarzio.com Toti Porcino é a un passo dal lasciare la Reggina per accasarsi al Catania .

Per lui i rossazzurri hanno pronto un triennale.

Porcino lascia Reggo a parametro a zero.

Difficile prevedere uno scambio dato che l’unico profilo appetibile tecnicamente dagli amaranto sarebbe Calil che, però, ha giocato pochissimo nelle ultime due stagioni.

E il suo stipendio viaggia a livelli siderali per gli standard della Reggina.