La Reggina, in questa sessione di calciomercato, sta realmente cambiando faccia. Una scelta forse dettata da situazioni incresciose che si erano create tra la squadra e l’allenatore nella prima parte del campionato, ma che adesso sta diventando l’occasione per rivoltare come un calzino l’organico.

Si sta assistendo a scelte che non si limitano ad effettuare un mero avvicendamento tra le pedine, ma anche a una variazione delle caratteristiche dei giocatori.

Maurizi, forse bluffando un po’, ad esempio ha rivelato che l’esclusione di Porcino e l’inserimento di Armeno rientra in una precisa scelta tra le caratteristiche dei due.

Ma lo stesso si può dire a centrocampo dove gli arrivi di Castiglia, Giuffrida e Provenzano testimoniano l’intenzione di dare vita ad una squadra che abbia corsa e una certa fisicità, oltre che esperienza.

E se davvero dovessero arrivare uno o due “marcantoni” in difesa viene a decadere l’intenzione palesata ad inizio stagione di cestinare i centrali possenti e lenti, quali erano ad esempio Gianola e Kosnic.

Hadziosmanovic, invece, può essere considerato l’esterno a tutta fascia che a destra mancava.

E non è finita perchè potrebbe arrivare anche una seconda punta.