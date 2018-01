Manuel Ferrani, difensore centrale, arriva dalla Juventus Fano a Reggio Calabria.

Queste le sue prime parole appena arrivato sullo Stretto: “Potevo tornare a casa a Rimini, ma davanti alla proposta della Reggina non potevo perdermi quest’opportunità. Quando ero più giovane questa squadra la vedevo in Serie A. Conosco già Fortunato, Sciamanna e Mezavilla. Con loro avevo parlato del fatto che ci fosse un bel gruppo, che si fosse in una bella città e con un bel clima. Sognamo i play off, ma prima pensiamo alla salvezza. Sono un difensore centrale a cui piace giocare la palla e data la struttura sfrutto il fisico per il gioco aereo. In una difesa a quattro sto in mezzo, ma nei tre posso stare al centro e a sinistra come ho fatto per tanti anni”.