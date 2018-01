Il Pisa vuole andare in Serie B. Nel suo girone ha quattro punti di ritardo sulla capolista Siena e adesso cerca un esterno sinistro e un attaccante.

Tanto per dare l’idea della capacità di investimento: i nerazzurri pare abbiano offerto un triennale da trecentomila euro al trentacinquenne Mazzeo, in uscita da Foggia.

L’alternativa é una vecchia conoscenza del calcio amaranto: Gianmario Comi.

I toscani hanno già preso Sainz Maza.

Chi, invece, é ancora tesserato per la Reggina é Toti Porcino.

Il calciatore resta nella lista dei toscani, così come in quella del Catania.

Tutte squadre che già a giugno potrebbero dargli la possibilità di misurarsi in B vincendo il campionato.