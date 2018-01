La Reggina, domenica scorsa, ha visto l’esordio, tra gli altri, di Giovanni Giuffrida.

Ieri ospite di Reggio Tv e della trasmissione Fuorigioco ha voluto dire la sua su una polemica che ha accompagnato il suo approdo a Reggio.

Il suo arrivo è stato accolto con qualche polemica a causa del fatto che avrebbe sputato la maglia amaranto quando indossava la maglia della Viboness: ‘È una storia inventata per attaccarmi. C’è stato qualche battibecco tra me e i giocatori della Reggina, ma io faccio la guerra per la squadra per cui gioco. Preferisco che mi si dica che sono scarso e non che mi si addebiti qualcosa che non rientra nel modo di fare verso qualsiasi maglia o tifoseria avversaria, figuriamoci per la Reggina. Qui per me c’é l’occasione più importante della mia carriera”.