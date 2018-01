Agenore Maurizi, ospite de La C nella trasmissioen I fatti del Pallone, ha avuto modo di toccare vari punti.

“La Reggina – ha detto – assieme al Rende può essere considerata la sorpresa del campionato. Giochiamo con sei under veri, a Catanzaro abbiamo concluso con otto under. E giocare con tutti questi giovani a Reggio Calabria non è come farlo da qualche altra parte. Ora dal mercato mi aspetto calciatori più in linea con il mio modo di vedere il calcio a livello caratteriale e tecnico”.

Poi è arrivato il momento di parlare dei due calciatori più chiacchierati del momento: “Se De Francesco la società ha fatto una scelta signorile, lasciando ampia margine di scelta al giocatore. Raggiunge il sogno di andare in una categoria superiore. E’ un atto d’amore nei confronti del calciatore. Porcino, invece, è oggetto di scelta tecnica, dato che abbiamo deciso di puntare su Armeno”.