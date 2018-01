La Reggina non ha mai fatto mistero che l’obiettivo è quello di mantenere la categoria.

La vittoria ottenuta contro la Paganese porta gli amaranto ad avere otto punti di vantaggio sui campani.

La formazione azzurrostellata è penultima e qualora il vantaggio dovesse rimanere questo da qui a fine campionato, indipendentemente dalla posizione in classifica, la Reggina sarebbe salva.

Da ora in avanti, dunque, per evitare i play out sarà sufficiente fare gli stessi punti della Paganese e fino a otto in meno dell’Akragas.

Si tratta di due società alle prese con vari problemi societari, ma abbassare la guardia sarebbe deleterio.