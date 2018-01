Il tempo passa per tutti in maniera inesorabile. Sono 44 le candeline che oggi trova sulla torta Ciccio Cozza.

Decisamente troppi per vederlo ancora in campo.

Non un nome qualunque per la storia della Reggina.

Non esiste un calciatore che, a livello nazionale ed anche internazionale, riesca ad essere più rappresentativo per la glia amaranto.

Nel web é una vera e propria star, icona di un calcio nostalgico che non esiste più.

I post che lo riguardano scatenano centinania migliaia di condivisioni su pagine socisl che contano milioni di fan

E non solo di tifosi reggini tra cui, paradossalmente, non mancano quelli che non lo amano.

Ai sostenitori amaranto più attenti che si sono recati a Barcellona non sarà sfuggito che, in un ristorante attorno al Camp Nou, tra decine di maglie originali di fenomeni del calcio mondiale come Ronaldinho e Maradona campeggia quella amaranto di Ciccio Cozza.

E se qualcuno si fosse scordato a che livello fosse come giocatore c’é questo video a ricordarlo.

Ed, in fondo, é un po’ anche vero, mutuando una canzone che parla di un altro che, invece, la Reggina l’ha rifiutata: da quando Cozza non gioca più non é più domenica.