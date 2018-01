Nella giornata di ieri la Reggina ha ufficializzato l’arrivo di Hadziosmanovic. Il laterale destro rappresenta l’ennesimo giovane sbarcato a Reggio Calabria negli ultimi due anni.

Nei giorni scorsi abbiamo spiegato (leggi qui) perchè la Reggina da adesso in avanti avrebbe potuto inserire qualche “over” in più in organico senza inficiare la sua rincorsa alle prime posizioni per i premi della Lega per chi utilizza i giovani.

Hadziosmanovic è un altro ’98 e arriva in prestito alle condizioni richieste per concorrere alla somma dei minutaggi da moltiplicare per i coefficienti.

Dovesse diventare titolare la Reggina si troverebbre ad avere tre calciatori nati nel ’98 tra i titolari (Cucchieti e Marino sono gli altri) che equivarrebbe a schierare, ad esempio, sei ’95 che sono gli under al limite.