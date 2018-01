La Reggina vive un’antivigilia della sfida con la Paganese che, in realtà, è la vigilia di un momento importante.

Nel pomeriggio di domani sarà diramata la lista dei convocati che la dirà lunga su quali sono realmente i calciatori che sono al di fuori del progetto.

Non tutti, perchè, appare ormai scontata la convocazione di Alberto De Francesco.

Il capitano dovrà esserci, perchè a centrocampo non ci sono alternative. I nuovi arrivati Castiglia e Giuffrida non hanno ancora i novanta minuti nelle gambe. E poi ci sono Marino e Fortunato.

Da capire come lo accoglierà il Granillo nella sua ultima partita in amaranto (sarà così?)

Emergenza dettata anche da altre scelte: ad oggi una convocazione di Mezavilla e Di Filippo rappresenterebbe una sorpresa.

Per tutta la settimana sono stati provati come calciatori ai margini della rosa come Porcino sul quale non esistono più dubbi: non ci sarà.

Domani la lista dei convocati leverà ogni dubbio.