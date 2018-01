Triplo comunicato della Reggina nel tardo pomeriggio di oggi, la notizia non c’è nel senso che si attendeva soltanto l’ufficialità dello scambio con la Triestina tra Castiglia e Maesano, sebbene per le due società si tratti di due operazioni distinte e separate.

La Reggina 1914 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Ivan Castiglia. Il centrocampista classe ’88 arriva in prestito dalla Triestina fino al termine della stagione

Per Castiglia è un ritorno a Reggio Calabria avendo già vestito la maglia della Reggina nella stagione 2005/06 in serie A (3 presenze) e da gennaio 2010 alla stagione 2012/13 in serie B collezionando quarantasette presenze.

Con l’esordio in questo campionato, insieme a Maurizio Poli, Simone Giacchetta, David Di Michele, Emanuele Belardi e Bruno Cirillo, Ivan Castiglia sarà il sesto calciatore ad aver indossato la maglia della Reggina in tutte le serie professionistiche.

Ivan Castiglia ha scelto il numero di maglia 31 con il quale ha esordito in serie A a San Siro il 23 Aprile 2006 subentrando a De Rosa.

La Reggina 1914 comunica, inoltre, che il calciatore Carmelo Maesano è stato ceduto a titolo definitivo alla Triestina. La società ringrazia Maesano per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali.

La Reggina 1914 che domani 19 Gennaio alle ore 16.30 presso il “Salone delle Conferenze” del Centro Sportivo Sant’Agata, Ivan Castiglia e Cristian Hadziosmanovic saranno presentati alla stampa