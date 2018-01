La Reggina domenica alle ore 16.30 tornerà in campo per giocare una partita importante contro la Paganese.

Come di consueto subito dopo la conferenza stampa di Agenore Maurizi o al massimo nel tardo pomeriggio sarà diramato l’elenco dei convocati, sebbene molti dubbi potrebbero essere fugati dalle stesse parole del tecnico che arriveranno prima.

Si tratta di un momento che spesso passa sotto traccia o comunque è atteso solo quando c’è da capire se un infortunato recupera o meno.

Questa settimana, invece, si capirà se elementi come Di Filippo, Porcino, Mezavilla e De Francesco pur sapendo di doversi sicuramente trovare una squadra saranno ritenuti ancora facenti parte della squadra o resteranno ai margini per ragioni che non sono evidentemente tecniche.