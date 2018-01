La Reggina in questa sessione di calciomercato sta lavorando anche per sfoltire la rosa. Tra le necessità c’è quella di piazzare un calciatore che non ha reso quanto ci si aspettasse e che ha un ingaggio pesantissimo per le casse amaranto.

Il suo nome è Adriano Mezavilla ed è stato accostato a diversi club, sebbene presto potrebbe tornare forte un interesse della sua ex squadra Juve Stabia nei suoi confronti.

Diversi organi di informazione, affidandosi anche a fonti dirette, riportano il fatto che il trentaquattrenne abbia un contratto biennale con la Reggina.

Dato non di poco conto, dato che sarebbe difficile trovare una squadra di medio livello a rilevare un contratto così pesante e così lungo per un calciatore avanti con l’età.

Facendo fede, però. sul comunicato diffuso dalla Reggina al momento del suo ingaggio la verità sarebbe un’altra: