Reggina e Crotone presto si siederanno allo stesso tavolo per discutere di due calciatori.

Andrea Bianchimano, centravanti classe ’96 e miglior prospetto tra gli attaccanti della Serie C, ha attirato l’attenzione di Beppe Ursino.

I pitagorici sarebbero pronti ad acquisirlo e a lasciarlo sullo Stretto fino a giugno.

A Reggio potrebbe essere parcheggiato il centrocampista Suljic che però conta di avere qualche richiesta in B.