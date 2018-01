Marco De Vito e la Reggina sono vicini, ma non vicinissimi secondo le informazioni in nostro possesso. Gli amaranto confidano di arrivare al centrale del Monopoli, ma non è l’unico obiettivo su cui si stanno muovendo.

Risulta, infatti, andato a vuoto un tentativo con il Gavorrano per Riccardo Cretella, classe 1994.

Nel girone A ha giocato 17 gare, di cui 15 da titolare.

Si tratta di un centrocampista difensivo che all’occorrenza può giocare anche da centrale in una difesa a tre come avvenuto in questo primo scorcio di stagione.

Non è dato sapere se gli amaranto lo stessero acquistando per rimpolpare il reparto difensivo o il settore nevralgico, quello che, invece, emerge è che i toscani abbiano pare abbiano rifutato lo scambio proposto dalla società amaranto.

Gli amaranto avrebbero preso il calciatore che allo stato attuale è fuori rosa con i toscani in cambio di Mezavilla e del terzo portiere Turrin, di prorpietà dell’Atalanta.

Per il momento non se ne fa nulla, ma gli amaranto potrebbero tornare alla carica.