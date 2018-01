Giovanni La Camera non vestirà la maglia della Reggina, salvo sorprese. Il calciatore era stato tra i primi ad essere accostato al sodalizio amaranto in questa sessione di calciomercato e le parti non avevano smentito il contatto.

Non c’è stata intesa economica, dopo lo svincolo ottenuto dal calciatore da Partizan Tirana.

Ad avvalersi delle sue prestazioni sarà un club a scelta tra Cuneo e Mestre.