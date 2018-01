Con riferimento all’articolo pubblicato sul giornale “Il Quotidiano” in data 12 gennaio 2018 a firma del giornalista Roberto Saverino, che la società Reggina 1914 ringrazia per la stima e la considerazione, si ritiene di precisare che il signor Fortunato Martino non è mai stato socio della Reggina 1914, bensì il figlio Francesco è un socio che deteneva fino a tempo fa il 4,7% circa del capitale sociale ed a oggi, per sua scelta, rappresenta una quota dello 0,1% poiché non ha provveduto a versare l’aumento dello stesso capitale.

Per quando riguarda le considerazioni fatte dallo stesso Martino sul nostro giocatore Giovanni Giuffrida, la società Reggina 1914, apprezzando le sue qualità tecniche, il suo spirito di appartenenza ed il suo agonismo, è felice di averlo nelle proprie file con la certezza che darà sempre il 150% per i colori amaranto, come ha fatto in tutte le squadre in cui ha giocato fino ad oggi.

Per quanto riguarda le dichiarazioni rilasciate dal signor Fortunato Martino ad alcune testate giornalistiche non rispondiamo perché immaginiamo a cosa hanno mirato fino ad oggi e quali potrebbero essere gli obiettivi futuri