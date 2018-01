Indietro non si torna. Ormai non è più un segreto che Alberto De Francesco non indosserà più la maglia amaranto.

Toccherebbe a Toti Porcino ereditarne i gradi, ma anche lui ha avuto scritta la parola “Fine” sulla sua avventura nella squadra della sua città.

Adesso c’è da capire chi indosserà la fascia, dato che anche l’uomo più esperto Mezavilla è destinato a lasciare lo Stretto.

Non c’è, inoltre, un giocatore che sia a Reggio da diverso tempo.

Difficile tocchi ad un ’96 come Bianchimano, potrebbe essere fatta una scelta che premi Laezza.

Uno dei pochi che, al momento, non sembra in discussione.