La Reggina già nella giornata di oggi dovrebbe ufficializzare l’arrivo di Armeno che nella serata di ieri è a arrivato a Reggio Calabria.

Andrà ad occupare la casella che era di Porcino, chiamato a cercarsi una squadra con sei mesi d’anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto.

Non è finita perché dopo Giuffrida e Armeno, dovrebbero arrivare ancora cinque-sei giocatori.

Un difensore centrale (De Vito del Monopoli è il prescelto e sarebbero due se Di Filippo partisse), un esterno destro a tutta fascia, due centrocampisti che rimpiazzino Mezavilla e De Francesco, una seconda punta che affianchi Bianchimano e sostituisca Sciamanna, infortunato fino a marzo.

E anche le uscite saranno corpose in termini numerici: Turrini, Di Filippo, Di Livio, Maesano, Mezavilla, Porcino , De Francesco, Tazza e Auriletto sono sicuri o molto vicini ad esserlo di non restare in riva allo Stretto.