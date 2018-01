La Reggina negli ultimi sei mesi della stagione non si avvarrà delle prestazioni di Alberto De Francesco e Toti Porcino.

I due hanno avuto comunicazione che non rientrano nei piani e presto la stessa comunicazione potrebbe essere estesa a giocatori di proprietà che non intendono prolungare il loro accordo a giugno.

Fanno rumore le esclusioni dal progetto di capitano e vice capitano, a cui è stato detto di trovarsi squadra .

La notizia è che, ad oggi, nessun discorso pare così avanzato da pensare ad una rapida conclusione.

Nel frattempo si allenano col gruppo, ma come due riserve qualsiasi.