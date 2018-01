Difficile, per i tifosi della Reggina, dimenticare la vittoria nel play out con il Messina del 30 maggio 2015.

Vittoria all’andata con la firma di Insigne e vittoria al ritorno con il colpo di testa di Balistreri.

C’è un dato ad accomunare i due centri: il fornitore dell’assist, Urban Zibert.

Il centrocampista sloveno arrivato in Italia grazie agli amaranto dopo tante stagioni in terza serie è approdato al Monopoli dove allo stato attuale non trova spazio e secondo diverse fonti sarebbe da considerare come un giocatore in uscita.

Il calciatore è di proprietà della Juve Stabia.