La Reggina da oltre un secolo è sinonimo di Passione. Il forte senso di appartenenza è stato alla base della crescita del Club capace nel corso dei 104 anni di coinvolgere la comunità amaranto in tutto il mondo. In occasione dei 104 anni del Club amaranto, partirà webtv della Reggina: un canale tematico sulla propria pagina Facebook e sul canale You Tube, con l’obiettivo di raccontare le gesta del sodalizio amaranto.

Un progetto che permetterà ai tifosi di ogni età di rivivere le emozioni del passato e condividere quelle del presente con gli appassionati di tutto il mondo. <<Il nostro obiettivo è coinvolgere milioni di tifosi in Italia e nel Mondo – dichiara il responsabile della comunicazione Giuseppe Praticò – il lancio della web tv è un passo fondamentale di questa società che a breve lancerà anche l’app. La web TV è lo strumento ideale per interagire con i nostri supporter – conclude Praticò – per comunicare l’anima Reggina e i suoi valori”.

Nella web tv amaranto ci sarà spazio anche per un’iniziativa di un gruppo di tifosi della Reggina. Il progetto verrà svelato durante la prima puntata.

Anche la Reggina WebTv, come tutti gli altri progetti multimediali della Reggina 1914, è stata realizzata da “Immedia Live”, agenzia di comunicazione integrata di Reggio Calabria, con focus sulle attività di relazioni pubbliche, creatività e comunicazione multimediale.