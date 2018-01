Julio Cesar Leon non ne vuole sapere di smettere di giocare. A 38 anni (39 quasi) l’ex fantasista amaranto sembrava avere appeso le scarpe al chiodo è pronto a riprendere a giocare in patria, in Honduras, con il Parrillas One.

E’ arrivato a Reggio nell’anno della seconda promozione in Serie A, divenendo protagonista anche in quella stagione storica.

Poi sembrava essersi perso, finendo addirittura in prestito in Serie C dalla Serie A.

Poi, nell’anno della penalizzazione, il ritorno in amaranto e risultati clamorosi con la cura Mazzarri.

Il Genoa lo acquistò a gennaio per lanciare l’assalto alla Serie A, il tecnico di San Vincenzo andò su tutte le furie e nel gennaio del 2007 gli amaranto si cautelarono con l’arrivo in prestito dalla Lazio di Pasquale Foggia.

La sua scheda e carriera tratta da Wikipedia: